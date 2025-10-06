ОЛГА НАПРЕДОВАЛА НА ВТА ЛИСТИ: Арина Сабаленка убедљиво прва
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић поправила је пласман за једну позицију на најновијој ВТА листи и тренутно је 42. играчица света са 1.278 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић назадовала је за осам позиција и тренутно је на 165. месту са 441 бодом. Лола Радивојевић је покварила пласман за пет позиција и сада је 173. на листи са 420 поена.
Теодора Костовић је 213. играчица света, док се Миа Ристић налази на 269. месту.
Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 11.010 бодова.
Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 8.553 поена, а Гоф 7.263.
Америчка тенисерка Аманда Анисимова је четврта на листи, а иза ње се налази Рускиња Мира Андрејева.
Американка Џесика Пегула је напредовала за једно место и тренутно је шеста тенисерка света, док је њена сународница Медисон Киз пала на седму позицију.
Италијанка Јасмин Паолини је задржала осмо место на листи, док је Казахстанка Елена Рибакина поправила пласман за једну позицију и сада је девета играчица света. Кинескиња Ћинвен Женг је назадовала за једну позицију и од данас је десета тенисерка на листи.