СТАРА ЛЕПОТА ДОБИЈА НОВИ СЈАЈ: Зграда у Јованa Ђорђевића 11 на корак до обнове САНАЦИЈА ВРЕДНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ НАСЛЕЂА У ЦЕНТРУ ГРАДА
Након што је претходни тендер обустављен јер није било заинтересованих фирми за обнову стамбене зграде у Улици Јована Ђорђевића 11, Завод за заштиту споменика културе (ЗЗЗСК) објавио је нови јавни позив извођачима радова.
На објекту од посебног историјског и архитектонског значаја предвиђени су грађевинско-занатски и конзерваторско-рестаураторски радови на фасади, а процењена вредност инвестиције, односно јавне набавке је 16.883.000 динара, без ПДВ-а, што је за 6.635.412 више него пре.
Како се може да се примети из спецификације радова, објављене на Порталу јавних набавки, предвиђена је, између осталог, замена оштећених и деградираних елемената фасаде, лимарије, као и поправка и по потреби замена роло заштитних панела на локалима у приземљу.
Површине дотрајалог и оштећеног малтера обијају се до здраве подлоге – опеке, а ново малтерисање изводи се специјалним санационим малтером. Бетонске површине са подножја тераса биће саниране, а предвиђена је и израда нове лимарије, као и окапница.
Враћање у првобитно стање
Комплетна фасада се завршно фарба квалитетном силиконском бојом, у минимум два тона по избору конзерваторског надзора. Двокрилне капија од челичних профила, као и алуминијумски заштитник роло панела биће рестаурирани.
- С обзиром на то да је власник порушио решеткасти архитектонски елемент на тераси и уградио прозор, овом врстом радова је предвиђено и презиђивање и враћање тог дела објекта у првобитно стање. Рестаурацију сокле од вештачког камена извршити тако да је неопходно прво уклањање остатака малтера из претходних непримерених интервенција, затим парцијална консолидација нестабилних делова акрилном емулзијом. Рестаурирати оштећене површине вештачким каменом, који по боји, структури и завршној обради мора одговарати аутентичном. Овом врстом радова је предвиђено и наношење средства против графита на висини од 250 центиметара, од коте тротоара, и израда завршног хидроизолационог премаза на терасама - наводи Завод за заштиту споменика културе у тендерској документацији.
Рок за подношење понуда је прошао и ускоро би требало да буду изабрани извођачи радова.
„Дневник” био инвеститор
„Зграда је 1958. године надограђена за два спрата, по пројекту инжењера Риса. Занимљива је изведеним решењем и положајем у уличном низу. Инвеститор надоградње био је НИП Дневник, који је овде изградио станове, вероватно за своје запослене.
Подигнута је за власника Стеву Солдатовића, као једноспратница са високим таванским надзитком, на парцели где се улични правац савија, чему се вешто прилагодио аутор пројекта. Основа и фасада су у благом прелому са дискретно засеченим углом, на коме су улаз и прозор. На левом крилу су три осе прозора, а на десном пет. Изворно сачувани прозори приземља и спрата су трокрилни у више окана и са једносмерним рамом. Прозори надограђених спратова су једноставно усечени у зид и прате димензију и позицију доњих.
Преломљени надограђени део обухваћен је плитким балконима, које прати занимљиво перфорирани фасадни зид из више кружних отвора. Недавно су, додатно, у таванском простору формиране стамбене јединице. Кровна конструкција је равна”.
(Донка Станчић, Уметничка топографија Новог Сада, Каталог објеката по улицама, Нови Сад 2014. )
