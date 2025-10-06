Србија има проблема с повредама
ВОШИНОМ РАНЂЕЛОВИЋУ СТИГАО ПИКСИЈЕВ ПОЗИВ: Селектор „орлова“ уврстио три нова имена за Албанију и Андору
Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић саопштио је да је у национални тим накнадно позвао тројицу играча за мечеве против Албаније и Андоре у квалификацијама за Светско првенство 2026..
То су Лазар Ранђеловић из Војводине, Василије Костов из Црвене звезде и фудбалер Партизана Вања Драгојевића и Лазара Ранђеловића из Војводине.
Стојковић је на конференцији за медије у Старој Пазови објавио да има проблема са повређеним играчима.
– Саша Лукић неће играти због повреде примицача, пауза између четири и шест недеља. Али он има парне картоне, па свакако не би играо против Албаније. Иван Илић је доживео повреду листа ноге на утакмици са Аталантом. Имао је паузу у тренинзима, у последњој утакмици је био у протоколу, али није улазио – рекао је Стојковић.
– За Александра Катаија знате да се повредио против Селтика. Коста Недељковић има специфичну повреду и биће ван терена два месеца. Немања Гудељ је осетио синоћ повреду, урађена је додатна дијагностика, магнетна резонанца није показала већа оштећења, али видећемо да ли ће моћи да буде на располагању. Вања Милинковић-Савић је јавио да има бол у доњим леђима. Синоћ је играо под ињекцијама, осећа бол у лумбалном делу и доктор Наполија је јавио да мора да паузира 10 дана – додао је селектор Србије.
Фудбалери Србије почеће у понедељак у Старој Пазови припреме за дуеле у наставку квалификација за СП 2026.
Фудбалери Србије ће 11. октобра у Лесковцу дочекати Албанију, док ће три дана касније гостовати Андори.
Прво место на табели групе К квалификација за СП 2026. држи Енглеска са 15 бодова, Албанија има осам, а Србија седам. Летонија је четврта са четири, док је Андора последња без бодова.