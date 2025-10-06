НАСЛЕДНИК DJANGO REINHARDTA НА НОВОСАДСКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ Незаборавно вече уз виртуоза гитаре Бирелија Лагрена
Новосадски џез фестивал и ове године доноси врхунски музички програм, а један од најсветлијих тренутака биће наступ легендарног француског гитаристе Бирелија Лагрена и његовог квартета.
Публика ће имати прилику да чује уметника кога већ деценијама називају „краљем џез гитаре“, чији звук и виртуозност спајају наслеђе чувеног Djanga Reinhardta са модерним импровизацијама и савременим музичким сензибилитетом. Његов концерт, 10. октобра са почетком у 22 часа, у Новом Саду обећава вечеру препуну страсти, слободе и музике која превазилази границе жанрова.
Почеци чуда од детета
Рођен 1966. године у Савернеу, у француском региону Алзас, Бирели Лагрене потиче из музичке породице у којој је гитара била део свакодневног живота. Већ у детињству га је отац, а затим и брат, упутио у тајне инструмента, док је први који је препознао његов таленат био Matelot Feré, пратилац легендарног Djanga Reinhardta. Као „чудо од детета“ раних осамдесетих година, Бирели је на гитари показивао виртуозност несвакидашњег домета, што је убрзо привукло пажњу шире јавности.
У младости је био снажно инспирисан Django Reinhardtom, чије је плоче неуморно преслушавао, покушавајући да понови, а потом и надогради његове импровизације. Тако су настали први албуми који су задобили статус својеврсне трилогије: Routes to Django (1980), Bireli Swing ’81 (1981) и Fifteen (1982). Ови рани пројекти откривали су уметника који музику доживљава као слободу без граница, што је остало нит водиља током читаве каријере.
Трагање за сопственим стилом
Иако је Django био његова прва инспирација, Бирели се убрзо окренуо и другим узорима. На његову свирку утицали су Wes Montgomery i George Benson, а затим и фузија великана попут Jaca Pastoriusa и састава Weather Report. Још средином осамдесетих сарађивао је са Стефаном Грапелијем и Larryjem Coryellom, док је на бас гитари, под утицајем Пасториуса, такође показао изузетне способности.
Међутим, одлука да остане веран гитари била је пресудна за развој његовог јединственог израза. Од тада је свирао и снимао са великанима попут Johna McLaughlina, Paca de Lucíe, Ala Di Meole, JackaBrucea i Ginger Bakera, Stanleyja Clarkea, Miroslava Vitousa, Lennyja Whitea i Mikea Sterna. На тој листи посебно место заузимају и два албума уживо са Jacom Pastoriusom, који представљају раритет у модерној џез дискографији.
Новосадски џез фестивал
Вишеструка добитница Греми награде Dee Dee Bridgewater, легендарни Бил Еванс, затим један од највећих виртуоза џез гитаре на свету Bireli Lagrene, једна од најистакнутијих фигура савременог латино џеза Marialy Pacheco, као и један од најиновативнијих музичара своје генерације Aydin Esen, заједно са једним од најстаријих оркестара на свету, Биг бендом РТВ Словенија, стижу у Нови Сад на овогодишње, 27 по реду издање Новосадског џез фестивала. Наступи џез великана одржаће се од 10. до 12. октобра на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, у продукцији Културног центра Новог Сада.
Повратак коренима и награде
Албум AcousticMoments из 1990. донео је прелепу синтезу стилова, док је “Standards” показао његово умеће у интерпретацији класичног џез репертоара. Објављивање албума “Viaggio” донело му је све шире међународно признање, а исте године награђен је престижним признањем Djangod’Or. Уследила је и награда Victoires de la Musique 2001. године, својеврсни француски еквивалент америчком Гремију, за албум Front Page.
Пројекат Gipsy Project, започет 2001. године, показао је колико дубоко Бирели цени и реинтерпретира музику својих корена. Албуми и турнеје које су уследиле донеле су му још већу популарност и публику широм света, кулминирајући тријумфалним концертом у Олимпији 2005. године. Током каријере сарађивао је и са уметницима poput SylvainaLuca, Dominiquea Di Piazze, DennisaChambersa и многих других.
Континуитет стварања
Његова дискографија сведочи о невероватној креативности и сталном истраживању. Од двоструког ЦД-а Djangology i To Bi orNot To Bi из 2006, преко албума The Alternative, D-Stringz sa StanleyjemClarkeom i Jean-LucomPontyjem, па све до недавног Solo Suites из 2022. сваки пројекат откривао је нове слојеве његовог талента. Године 2012. одликован је Медаљом витеза уметности и књижевности, потврђујући не само музичку виртуозност, већ и статус уметника од националног и међународног значаја.
У 2023. години објавио је пројекат Bireli Lagrene plays Loulou Gasté, посвећен великом француском композитору и шансони. На тај начин је поново показао ширину израза и спремност да спаја џез са традицијом француске музике.
Улазнице скоро распродате
Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Своје улазнице можете обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.
Џез спектакл у Новом Саду
Данас, са више од четири деценије на сцени, Бирели Лагрене и даље остаје веран свом основном принципу, музици као слободи. Његова виртуозност, импровизаторски дух и способност да повеже прошлост са савременим моментом чине га јединственим уметником светског формата.
Наступ на Новосадском џез фестивалу биће прилика да публика уживо искуси снагу његовог квартета. Музику која истовремено слави корене gypsyjazza и отвара врата бесконачним импровизацијама. Биће то концерт који спаја виртуозност и емоцију, традицију и модерност, и који ће сигурно остати упамћен као један од врхунаца фестивала.