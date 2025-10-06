overcast clouds
(ВИДЕО) МУЧНЕ СЦЕНЕ НОВАКА ИЗ ШАНГАЈА Повраћа на сред терена, услови за игру неиздрживи!

Наш најбољи српски тенисер Новак Ђоковић јуче се пласирао у осмину финала Мастерса у Шангају после преокрета против 159. играча света Јаника Ханфмана - 2:1, по сетовима 4:6, 7:5, 6:3.

Мучио се Новак против квалификанта који је успео у претходне две рунде да избаци Лоренца Сонега и Френсиса Тијафоа. Немачки тенисер је и јуче играо изнад свог нивоа, направио брејк у трећем гему и наговестио Ђоковићу да га чека тежак посао.

Ипак, кључни детаљ био је у 12. гему другог сета, када је Новак одиграо далеко боље и концентрисаније, Ханфман је под дозом притиска више грешио и био је то брејк који је променио ток целог меча. На крају, рано одузимање сервиса Ђоковићу је донело пласман у наредну фазу.

Мучне сцене могу се видети у Шангају током целог турнира, тенисери се жале на услове, влажност влаздуха и врућину која утиче на саму игру.

Појавио се и снимак Новака Ђоковића који нимало није пријатан, а на којем се види како повраћа у два наврата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

