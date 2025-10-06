overcast clouds
12°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТ ТЕРМИН ЂОКОВИЋЕВОГ МЕЧА: Против Мунара за четвртфинале Шангаја

06.10.2025. 10:44 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у уторак од 12.30 часова по нашем времену против Шпанца Ђаумеа Мунара у осмини финала мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.

Дуел Ђоковића и Мунара планиран је као трећи меч дана на Централном терену. Ђоковић је пети тенисер света, док се Мунар налази на 41. месту АТП листе.

Српски и шпански тенисер су одиграли један меч у каријери и то још 2018. године на Ролан Гаросу, а славио је Ђоковић 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Победник меча између Ђоковића и Мунара играће у четвртфиналу са бољим из дуела између Канађанина Габријела Дијалоа и Белгијанца Зизуа Бергса.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Новак Ђоковић тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ОТКРИО РАЗЛОГ ПОВРАТКА У КИНУ: Тренутно не играм због титула, волео бих опет против Синера
спорт

НОВАК ОТКРИО РАЗЛОГ ПОВРАТКА У КИНУ: Тренутно не играм због титула, волео бих опет против Синера

02.10.2025. 18:08 18:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БРУТАЛНО ЈЕ, АЛИ УСЛОВИ СУ ИСТИ ЗА СВЕ – Ђоковић: Мени је то биолошки већи изазов, публика ме је подигла
спорт

БРУТАЛНО ЈЕ, АЛИ УСЛОВИ СУ ИСТИ ЗА СВЕ – Ђоковић: Мени је то биолошки већи изазов, публика ме је подигла

05.10.2025. 16:53 16:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај