ПОЗНАТ ТЕРМИН ЂОКОВИЋЕВОГ МЕЧА: Против Мунара за четвртфинале Шангаја
06.10.2025. 10:44 10:45
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у уторак од 12.30 часова по нашем времену против Шпанца Ђаумеа Мунара у осмини финала мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.
Дуел Ђоковића и Мунара планиран је као трећи меч дана на Централном терену. Ђоковић је пети тенисер света, док се Мунар налази на 41. месту АТП листе.
Српски и шпански тенисер су одиграли један меч у каријери и то још 2018. године на Ролан Гаросу, а славио је Ђоковић 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
Победник меча између Ђоковића и Мунара играће у четвртфиналу са бољим из дуела између Канађанина Габријела Дијалоа и Белгијанца Зизуа Бергса.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.