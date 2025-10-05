БРУТАЛНО ЈЕ, АЛИ УСЛОВИ СУ ИСТИ ЗА СВЕ – Ђоковић: Мени је то биолошки већи изазов, публика ме је подигла
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић захвалио је навијачима на подршци на дуелу против Немца Јаника Ханфмана на Мастерсу у Шангају.
Ђоковић се пласирао у осмину финала турнира у Шангају, пошто је у трећем колу победио Ханфмана 4:6, 7:5, 6:3.
– Као што сам и раније говорио, услови су исти за све. Брутално је, преко 80 одсто влажности ваздуха, из дана у дан морамо сви да се носимо са тим. За мене је можда биолошки то мало већи изазов. Јаник је од старта одиграо невероватан меч. Један осредњи гем с моје стране био му је довољан за сет. Јако је прецизно сервирао, било је тешко читати његов сервис, а и ударао је јако сваку лопту – изјавио је Ђоковић после меча.
– Тешко је било играти против Ханфмана. Публика ме је подигла, а у финишу другог сета сам осећао да се дижем у разменама и да му боље читам сервис, он је почео и да греши. Почео сам слободније да ударам. Добио сам много оваквих мечева у каријери, у којима већину времена нисам био бољи играч, већ сам се само храбро држао у игри – додао је српски тенисер.
Ђоковић је на крају још једном захвалио навијачима на подршци.
– Невероватно је бити овде и играти пред јако страственом публиком. Запањујуће је, подршка коју добијам, не могу да тражим више - 38 година, играм Мастерс, публика ми скандира име... То је сан, на томе сам им захвалан – истакао је српски тенисер.
Ђоковић ће у осмини финала играти против Ђаумеа Мунара из Шпаније.