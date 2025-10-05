overcast clouds
ТУЖНА ВЕСТ ПОТРЕСЛА СВЕТ СПОРТА Преминуо бивши фудбалер Црвене звезде

05.10.2025. 17:57 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
sveća
Фото: Pixabay.com

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Драган Поповић преминуо је 29. септембра у Сент Луису у 95. години живота, саопштио је Хајдук из Сплита.

Поповић је рођен 1. јануара у Беранама, тадашњем Иванграду, где је и започео фудбалску каријеру. Из родног клуба прешао је 1958. године у никшићку Сутјеску, за коју је наступао пет сезона. 

У редове Црвене звезде је стигао 1963. године и носио  је црвено-бели дрес само једну сезону.

У Хајдук је дошао у октобру 1964. године и у сезони 1964/65. забележио 37 наступа и три поготка за сплитски клуб. Затим је 1967. отишао у Сједињене Америчке Државе, где је играо за Сент Луис и Канзас Сити и четири године касније постао је један од најбољих играча лиге.

Остао је у сећању као легенда Сент Луиса, а затим је прешао у Торонто, где је окончао играчку и започео тренерску каријеру током које је касније два пута проглашен за најбољег тренера америчке лиге, 1981. и 1983. године.

