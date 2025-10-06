overcast clouds
(ВИДЕО) ДОБРА НБА ПАРТИЈА НИКОЛЕ ТОПИЋА: Србин допринео победи Оклахоме

06.10.2025. 10:51 10:54
Фото: Tanjug/AP Photo/Mic Smith

Српски кошаркаш Никола Топић постигао је 10 поена у победи Оклахома Ситија над Шарлотом 135:114 у припремном мечу пред старт нове НБА сезоне.

Млади српски кошаркаш је за шампиона НБА лиге одиграо скоро 32 минута и за то време постигао 10 поена, уз четири скока и седам асистенција, уз шут из игре 4/12.

Оклахома Сити ће имати још пет припремних утакмица до почетка нове сезоне НБА лиге који је заказан за 21. октобар.

нба никола топић
