(ВИДЕО) ДОБРА НБА ПАРТИЈА НИКОЛЕ ТОПИЋА: Србин допринео победи Оклахоме
06.10.2025. 10:51 10:54
Српски кошаркаш Никола Топић постигао је 10 поена у победи Оклахома Ситија над Шарлотом 135:114 у припремном мечу пред старт нове НБА сезоне.
Млади српски кошаркаш је за шампиона НБА лиге одиграо скоро 32 минута и за то време постигао 10 поена, уз четири скока и седам асистенција, уз шут из игре 4/12.
Оклахома Сити ће имати још пет припремних утакмица до почетка нове сезоне НБА лиге који је заказан за 21. октобар.