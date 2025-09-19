ЖЕЛЕЗНИЧАР СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ОФК БЕОГРАД Коковић: Очекујем озбиљну реакцију екипе
На гостовању шампиону Србије Црвеној звезди Железничар је доживео најтежи пораз са 7:1.
Ове јесени Панчевци су приказивали добре партије и тренутно заузимају четврто место на табели. Против црвено-белих на стадиону Рајко Митић у отвореној игри тим Радомира Коковића био је кажњен за сваку грешку од фудбалера Црвене звезде. Тренер Коковић изнео је очекивања од утакмице коју његов тим игра против ОФК Београда у на свом стадиону.
– Ми излазимо из једне утакмице у којој смо доживели тежак пораз. Више је, наравно, фактора што смо изгледали како смо изгледали на утакмици са Црвеном звездом. Нама свака утакмица, победили или изгубили, служи као референца за анализу и референца за даљи развој. Тако да, као што нисмо упадали у еуфорију после серије победа, тако не упадамо ни у неку летаргију, апатију. После тешког пораза, колико год је он тешко пао свима, ми морамо да научимо из тога, морамо да извучемо поуке, морамо да из тога изађемо бољи у сваком случају. Дакле, да будемо аналитични, да будемо тактични, а не да будемо превише емотивни. Сутра је прилика за нас да видимо колико смо научили из тог меча са једним екстремно квалитетним противником и где смо ми у овом тренутку у односу на остатак лиге који је негде сличног квалитета – почео је Коковић.
Бесплатан улаз на источној трибини
Управа клуба Железничара донела је одлуку да на суботњем мечу са ОФК Београдом који се игра од 19.30 часова части своје навијаче бесплатним улазницама на трибини Исток. Улазнице за трибину Запад су 500 динара.
Потом је уследила анализа ОФК Београда.
– Реч је о екипи која је добро селектирана, екипи која поседује квалитет, поготово у нападачком делу тима. Има ту доста индивидуалног квалитета, има ту доста неке фине, могу да кажем, културе игре, на којој инсистира један искусан тренер у нашем фудбалу већ дуги низ година. Има ту и добрих појединаца што се тиче лидерства, тако да је свакако озбиљан противник за нас. Они такође долазе из једног, рекао бих, непланираног пораза у првенству код куће и они ће гледати да се искупе, тако да генерално очекујем две екипе које ће тражити реакцију у односу на оно што се десило претходног кола. Али кажем, ми то остављамо иза нас, верујем да смо извукли поуке и верујем да ћемо се сутра нашој публици приказати у знатно бољем светлу него што је то било претходног викенда.
Задовољан је Коковић реакцијом тима после пораза од Звезде.
– Ја сам задовољан како је екипа тренирала током целе недеље. Енергија је била добра, приступ је био добар, фокус је био ту. Ми смо, наравно, обавили низ састанака на тему оних проблема које смо имали у прошлом колу, проблема који су се јављали у претходних пар кола. Наравно, са циљем да унапредимо нашу игру у свим фазама. А што се тиче реакције, њу ћемо видети сутра – да ли је има или нема. Кажем још једном, током недеље је екипа тренирала добро, али то ништа не значи ако ми сутра не будемо на 100 посто својих могућности, ако не будемо прави. Тако да ја очекујем једну озбиљну реакцију у сутрашњој утакмици.
Кадровска ситуација је повољна, осим једног изостанка.
– Немамо кадровских проблема ни што се тиче картона, ни што се тиче повреда. Само је Никола Јовановић одсутан због повреде коју је задобио прошле недеље. На њега нећемо моћи да рачунамо још неки период. Сви остали су здрави и сви остали конкуришу за тим – закључио је Коковић.
Б. Стојковски