light rain
18°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДА „СЕДМИЦОМ“ ОБЕЛЕЖИЛА РОЂЕНДАН МАРАКАНЕ: Панчевци декласирани, Лалатовић без бодова у Бачкој Тополи

14.09.2025. 19:18 19:21
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде савладали су Железничар из Панчева резултатом 7:1 у утакмици осмог кола Суперлиге Србије.

Звезда је „седмицом” обележила 62. рођендан Маракане, а хет-трик је постигао Александар Катаи головима у трећем, 19. из пенала и 44. минуту.

Мирко Иванић погодио је у 44, Немања Радоњић у 72, Томас Хандел у 82. и Владимир Лучић у 88. минуту.

Друго полувреме одиграно је по јаком пљуску, а сјајан гол за Панчевце постигао је Силвестер Џаспер у 63. минуту.

спорт
Фото: ФК ТСЦ

Истовремено, ТСЦ је савладао Младост из Лучана, коју однедавно опет предводи тренер Ненад Лалтовић, голом Немање Петровића у 85. минуту.

Пласман обезедио Sofascore
фк црвена звезда фк железничар панчево суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај