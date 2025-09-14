ЗВЕЗДА „СЕДМИЦОМ“ ОБЕЛЕЖИЛА РОЂЕНДАН МАРАКАНЕ: Панчевци декласирани, Лалатовић без бодова у Бачкој Тополи
14.09.2025. 19:18 19:21
Фудбалери Црвене звезде савладали су Железничар из Панчева резултатом 7:1 у утакмици осмог кола Суперлиге Србије.
Звезда је „седмицом” обележила 62. рођендан Маракане, а хет-трик је постигао Александар Катаи головима у трећем, 19. из пенала и 44. минуту.
Мирко Иванић погодио је у 44, Немања Радоњић у 72, Томас Хандел у 82. и Владимир Лучић у 88. минуту.
Друго полувреме одиграно је по јаком пљуску, а сјајан гол за Панчевце постигао је Силвестер Џаспер у 63. минуту.
Истовремено, ТСЦ је савладао Младост из Лучана, коју однедавно опет предводи тренер Ненад Лалтовић, голом Немање Петровића у 85. минуту.
