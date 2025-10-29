ПАРТИЗАН СТАО У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ: Хапоел и Мицић срушили црно-беле у Софији

Црно-бели су уписали четврти пораз, други у низу, а имају три победе. Овог пута нису могли да парирају до краја лидеру такмичења, који је уписао шести тријумф.

За екипу Жељка Обрадовића дебитовао је нови центар, Бруно Фернандо који је стигао из Реал Мадрида.

3/4 | EuroLeague round 07 | vs. Hapoel Tel Aviv ⚫️⚪️@HapoelTLVBC 70 - 63 #KKPartizan pic.twitter.com/FOjYFBylLM

