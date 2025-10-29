clear sky
ПАРТИЗАН СТАО У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ: Хапоел и Мицић срушили црно-беле у Софији

29.10.2025. 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Партизана изгубили су од Хапоела у Софији у 7. колу Евролиге резултатом 97:84 (25:19, 28:23, 27:21, 27:21). 

Црно-бели су уписали четврти пораз, други у низу, а имају три победе. Овог пута нису могли да парирају до краја лидеру такмичења, који је уписао шести тријумф. 

За екипу Жељка Обрадовића дебитовао је нови центар, Бруно Фернандо који је стигао из Реал Мадрида. 

Београђани су играли егал до полувремена. На паузу су отишли са минималним заостатком – 43:42, али су у наставку погубили конце допустивши израелском тиму да стекне осетнију предност и крене ка победи. 

Најефикаснији у Партизану били су Браун са 19 поена, Вашингтон је дао 15, један мање Џонс, док је дебитант Фернандо бројао до шест за нешто више од 13 минута на паркету. 

Српски репрезентативац Василије Мицић за Хапоел је дао 10 поена, уз четири асистенције. Малколм је уписао 17 поена, Отуру 14.    

кк партизан евролига кк хапоел тел авив
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
