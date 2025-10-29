ВОЈВОДИНА ИГРА НАДАХНУТО – Милојевић пред гостовање у Новом Саду: Пронаћи ћемо начин да превазиђемо проблеме
Фудбалери Црвене звезде ће у четвртак од 18 часова у Новом Саду гостовати екипи Војводине у заосталом трећем колу Суперлиге Србије.
Конференцију за медије је пред почетак утакмице одржао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
– Увек прија подршка водећих људи из клуба, нисам никада ни сумњао да је имам - почео је Милојевић.
Објаснио је Милојевић слабије издање у Нишу.
– Имали смо доста повређених играча, доста нападача. Арнаутовић, проблем са Бруном, Бабика дуго није ту, Радоњић. То су све играчи који могу да решавају утакмице и сутуације код ниског блока. Једноставно нисмо могли да нађемо решење.
Елшник и Катаи су продужили уговоре са Црвеном звездом.
– Мислим да су они парадигма професионализма и свега што су урадили до сада. О Салету не треба трошити речи, драго ми је да је продужио уговор, те да ће остати у клубу. Елшник је прави професионалац који је показао својим радом и понашањем да припада овде и драго ми је због њега.
Звездин тим је ослабљен повредама.
– Опоравак не иде баш онако како очекујемо, има још пар неких играча који су се повредили, те су ван строја. Видећемо данас после тренинга, каква је ситуација са њима. Дефинитивно имамо кадровских проблема.
Следећи противник, Војводина, се налази у доброј форми.
– Играју јако добро, надахнуто. Поготово када играју у Новом Саду, али свакако очекује нас један дерби и морамо да се припремимо на најбољи могући начин да превазиђемо постојеће проблеме.
Велики број бивших играча Звезде је у Војводини.
– Понављам се стало, играју за свој клуб, а ми ћемо обратити пажњу на њих.
Интересовало је представнике медија ко ће добити тренерски дуел.
– Видећемо после утакмице.
Црвено-бели ће у случају победе учврстити позицију на табели Суперлиге Србије.
– Не размишљамо тако, размишљамо о утакмици са Војводином, табелу генерално и не гледамо.
Представнике медија је интересовало и да ли је пут до трофеја Купа Србије сада црвено-белима олакшан након испадања из такмичења вечитог ривала.
– Не бих тако гледао, после свих утакмица када сагледамо, доста суперлигаша је испало. То је драж такмичења у купу. Ниједна утакмица није лака, сви клубови су показали да добро тренирају и да су професионалци, јесте изненађење, али утакмице су показале драж купа - закључио је Владан Милојевић.