ЗАШТО ЈЕ БАТЛЕР ОДАБРАО ЦРВЕНО-БЕЛЕ? Једноставно је...
Нови кошаркаш Црвене звезде Џеред Батлер изјавио да црвено-бели имају сјајан тим.
Батлер је недавно појачао Црвену звезду иако је имао понуде других клубова. Он је одговорио на питање новинара зашто је одабрао Звезду.
– Тренер, публика, прилика да играм... Толико је једноставно – рекао је Батлер на конференцији за медије.
Он је пренео утиске разговора са Сашом Обрадовићем.
– Морао сам мало да се привикнем на ритам његовог акцента! Али после десет минута, од 15-20, сам кренуо да га разумем! Свакако сам могао да видим мудрост коју има и то ми је било битно – додао је тренер Звезде.
Батлер је признао да пре доласка у Београд није знао ништа о Звезди.
– Знао сам само неке момке који су играли и да је атмосфера сјајна. То је све. Мислим да имамо сјајан тим. Хемија је ту. Мислим да ће бити доста забавно, сјајни су то ликови. Сјајна атмосфера! Људи су викали све време, а ја сам био у фазону: 'Нема шансе да тако буде све време'. Али је било и то ми се баш свидело – истакао је нови кошаркаш Звезде.
Батлер је рекао да је спреман да дебитује за црвено-беле. Звезда ће у четвртак од 20.05 часова гостовати екипи Макабија у дворани "Александар Николић" у Београду у осмом колу Евролиге.
– Тројке, сјајне асистенције и само уживање и самопоуздање. Осећам се добро. Нисам играо неко време, али се осећам добро. Мислим да ћу овде бити плејмејкер. Пик-ен-рол, добар шут, интензитет у одбрани... – истакао је Батлер.
Црвено-бели су у досадашњем делу сезоне забележили пет победа и два пораза, док Макаби има скор 2/5.
– Доста су бржи и јачи играчи у Евролиги. Ту се негде осети највећа разлика, као и ниво контакта. Задовољан сам својом улогом, мени сваки минут ми значи. Прва сезона у Звезди и Евролиги. Сваки минут желим да искористим на најбољи могући начин – рекао је кошаркаш Звезде Стефан Миљеновић.
Он је навео да је Лони Вокер најбољи играч Макабија.
– Опасна и незгодна екипа, имам чудан осећај да играмо у Пиониру као гости. Имаћемо подршку и наших навијача. Морамо да зауставимо њихове појединце и надамо се победи. Морамо да зауставимо њихове појединице. Највећа претња је Вокер – закључио је Миљеновић.