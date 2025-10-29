ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ЈЕ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ: Озваничење у четвртак, зна се и када преузима клупу „орлова“
29.10.2025.
Након оставке Драгана Стојковића Србија би ускоро требало да добије новог селектора.
Тада је уместо Пиксија вршилац дужности постао Зоран Бата Мирковић, али је он привремено решење, док су преговори са Вељком Пауновићем у завршној фази по писању београдских медија.
Званично, иако нема потврде из српске куће фудбала, нити будућег селектора, према последњим информацијама Спорт клуба постигнут је коначан договор.
Озваничење се очекује у четвртак!
Према непотврђеним информацијама, иако су представници ФСС, конкретно генерални секретар Бранко Радујко, заступали тезу о преузимању екипе већ у предстојећим мечевима, против Енглеске и Летоније, Пауновић је следио став о сасвим новом мандату и „нултој тачки“ од јануара 2026.