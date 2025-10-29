clear sky
ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ЈЕ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ: Озваничење у четвртак, зна се и када преузима клупу „орлова“

29.10.2025. 17:34 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Printscreen/youtube/RealOviedo

Након оставке Драгана Стојковића Србија би ускоро требало да добије новог селектора.

Тада је уместо Пиксија вршилац дужности постао Зоран Бата Мирковић, али је он привремено решењедок су преговори са Вељком Пауновићем у завршној фази по писању београдских медија. 

Званично, иако нема потврде из српске куће фудбала, нити будућег селектора, према последњим информацијама Спорт клуба постигнут је коначан договор. 

Озваничење се очекује у четвртак!

Према непотврђеним информацијама, иако су представници ФСС, конкретно генерални секретар Бранко Радујко, заступали тезу о преузимању екипе већ у предстојећим мечевима, против Енглеске и Летоније, Пауновић је следио став о сасвим новом мандату и „нултој тачки“ од јануара 2026.

Вељко Пауновић фудбалска репрезентација србије
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
