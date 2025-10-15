few clouds
ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ДОБИО НОВИ АНГАЖМАН: Неће бити тренер, већ коментатор

15.10.2025. 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
paunovic
Фото: Printscreen/youtube/RealOviedo

Вељко Пауновић је после отказа у Овиједу добио нови посао, али не као тренер, већ као коментатор.

Српски стручњак потписао је уговор са ДАЗН Шпанија и радиће као коментатор за ову познату интернет платформу.

Деби на новом послу имаће већ предстојећег викенда на утакмици Атлетико Мадрид – Осасуна.

 

 

Подсетимо, човек који је увео Овиједо у Ла Лигу, добио је отказ након само осам кола у новој сезони.

Говорило се да је 48-годишњи Пауновић први кандидат за новог селектора Србије и наследника Драгана Стојковића Пиксија.

Бивши фудбалер Партизана прославио се као селектор селекције до 20 година коју је одвео до светске титуле на Новом Зеланду пре тачно десет година.

Радио је као тренер и у Чикагу, енглеском Редингу, мексичким клубовима Гвадалахари и Тигресу.

Вељко Пауновић
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
