ПРЕОКРЕТ Вељко Пауновић није једини кандидат за селектора: ФСС разматра Јокановића, Милојевића, Лазетића...
Фудбалска репрезентација Србије доживела је дебакл у квалификацијама за Светско првенство, а све је кулминирало бруком у Лесковцу против Албаније, која је славила са 1:0 и тако удаљила Орлове од пласмана на Мундијал и другог места, а Драган Стојковић Пикси је после тога морао да оде са клупе.
Он је после меча на конференцији за медије истакао да је понудио оставку, која је касније и прихваћена, па ће тим у Андори водити Зоран Бата Мирковић као привремено решење, док се не нађе нови селектор.
Иако је одмах после вести да је Пикси бивши осванула вест да је према сазнањима телевизије Арена Спорт, нови селектор Вељко Пауновић, према нашим информацијама, ништа још није готово и одлучено, пише Телеграф.
Вељко Пауновић јесте један од кандидата и то прилично озбиљан, али ФСС не жели да жури са избором. Очигледно су се у Савезу помирили са судбином да ћемо Мундијал гледати на ТВ-у, иако математички још постоје шансе, у случају победе над Енглеском, или кикса Албаније против Летоније, али у Старој Пазови су свесни да је то у домену теорије, па чак не би било изненађење да се избор селектора пролонгира после квалификација, како нови селектор не би почињао с потенцијално тешким поразом од Енглеске.
Вељко Пауновић није једини кандидат. Међу њима су и Славиша Јокановић, који је тренутно тренер Ал Насра из Уједињених Арапских Емирата. Такође, као кандидати фигурирају и два Милојевића, садашњи и бивши тренер Црвене звезде.
Владан Милојевић је актуелни тренер Звезде и такође је један од кандидата. Поједини медији су објавили и да ће он бити нови селектор и то врло брзо, али према сазнањима Телеграфа, ништа није одлучено, већ је само један од кандидата.
Кандидат је и Милош Милојевић, актуелни тренер Шарже из УАЕ, који је водио Звезду својевремено, а пре тога и Хамарби и Малме, а после Звезде Ал Васл из Емирата и сада Шаржу, клуб из исте земље.
Пети кандидат који употпуњује ужу конкуренцију је још један бивши тренер Партизана, Жарко Лазетић, који је тренутно тренер Макабија из Тел Авива.
Осим Вељка Пауновића, који је недавно постао слободан после разласка са Овиједом, сви остали кандидати су под уговором, па је то отежавајућа околност када је њихов евентуални ангажман у питању.