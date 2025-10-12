МИЈАИЛОВИЋ ОБЈАСНИО ЗАШТО ГА НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ВРЕЂАЈУ: "Дао сам налог – нулта толеранција"
Остоја Мијаиловић, председник КК Партизана, осврнуо се на увреде са трибина којима је био изложен током меча Евролиге против Олимпије из Милана.
Црно-бели су угостили италијанску екипу, а револтирани навијачи домаћег тима су извређали првог човека клуба.
Разлог су, према речима Мијаиловића, пооштрене мере обезеђења на уласку у "Београдску арену", а не цене улазница.
"Сад ћу да вам објасним зашто су скандирали и врло је проста ситуација. Претходних година, ја сам стално говорио о томе да је толеранција на улазак без карте – нулта. Прошле године смо утврдили на пола сезоне да улазе људи са фалсификованим картама. Ми смо до неке мере то толерисали, али појавили су се велики проблеми. Ми смо прошле године продали можда 15.000 и нешто сезонских карата и продајемо дневних карата 4.000-5.000, колико их имамо, колико има столица у Арени. У просеку је прошле године 2.000 људи – некад 1.000, некад 2.500 – улазило са дуплим, фалсификованим картама или их је уводио неко: редари, полиција и тако даље", рекао је Мијаиловић у подкасту на платформи "Парт+".
Одлучио је да томе стане на крај.
"Прва утакмица која се десила је са Миланом, када је био спор са навијачима који су мени скандирали... Значи, ја сам дао налог обезбеђењу да је толеранција нулта, јер није фер да 14.000 или 14.500 људи купи сезонске карте, да 4.500 људи за ту утакмицу плати дневне карте, да било ко од њих дође да седне на своје место, да неко ко није купио карту седне на његово место, а овај човек нема где да седне да гледа утакмицу, а купио је карту. Хоћемо ли то да дозволимо?", упитао је председник црно-белих и додао:
"Онда су се појавили сви ти људи на улазима, са око 2.000 фалсификованих карата, и нису желели да се помере са улаза. Обезбеђење им је рекло: 'Имате неисправну карту, померите се да уђу људи који имају исправне карте'. Људи су покисли због фалсификатора, а не због мене. Људи су покисли, касно су ушли на утакмицу, јер нису од фалсификатора могли да прођу. И људи су закаснили на утакмицу, јер су неки дошли пет минута пред утакмицу, неки су дошли 10 минута пред утакмицу. Зашто сада на утакмици последњој, која је била одиграна против Ефеса, зашто никог није било у 20:15, а утакмица је почела у пола десет? Зато што нико није дошао са фалсификованим картама? Или је мали број дошао. И зато што су људи дошли раније?"
Понекад је тешко изаћи на крај са тим. Мијаиловић утеху проналази у великим именима у историји Партизана која су прошла кроз слично.
"Мене је моја породица поставила питање: 'Зашто седиш ти у том клубу, који ти скандира пред својом децом да слушаш такве глупости?'. Али ако ја кажем себи да је вређан један Душко Вујошевић, ако кажем себи да је вређан Предраг Даниловић, ако кажем себи да је вређан Драган Кићановић, ако кажем себи да је вређан Драган Ђурић, који је толико титула освајао са Партизаном, ако је Толе Караџић вређан, који је толико помогао Партизану, ако сам ја вређан, који је стварао овај систем осам година и хиљаду пута сам своју главу стављао на пањ због многих, и ризиковао и свој посао и своју безбедност, кад сам се качио са неким навијачима који су сада ван слободе и тако даље, и који се борио да овом клубу направи бизнис... Ја нисам стварао овом клубу бизнис да бих паре носио кући. Ја сам своје паре од куће доносио, као што доносим и данас, и стављам у клуб. Зашто? Да би клуб имао 27 милиона буџет. Да би могао да плаћа најбоље играче у Европи, да би могао да плаћа најбољег тренера у Европи, да би могао да обезбеди 10 чартера годишње, да би могао да обезбеди најбоље услове, најбољу медицинску опрему, нови паркет, нов аутобус, 15 аутомобила, редовне плате, редовно плаћене порезе, да доводи Џабарија Паркера у екипу, да доводи Шејка Милтона у екипу, који су дошли из НБА, да би продужио уговор са много већим парама Стерлингу Брауну, да би задржао овог Бонгу, да би имао буџет. Ми имамо спреман буџет за позицију пет, али нема га на тржишту. Кад га буде било, ми ћемо га довести. Е, зато ја доносим ове бизнис одлуке", истиче Остоја.
Упркос свему, нема зле крви између њега и навијача.
"Ја сам сад презахвалан нашим навијачима. Разумем, људи су покисли, па су мене вређали. Океј, није вређала цела дворана. Вређало је 30 одсто, 40 одсто, 50 одсто, 80 одсто... Колико год да је вређало. Али, то није црно-бела јавност. Партизан има милионе навијача. И они кад су револтирани, они су револтирани на некога ко је на челу клуба. И ја сам на таквој позицији да морам да прихватим критику. И ја немам... Како да вам кажем? Ја нисам љут на тако нешто. Ја, док сам на челу овог клуба, увек ћу радити у интересу клуба. Да сам желео некоме од навијача да се допаднем на штету клуба, могао сам, исто као и сви претходни, да кажем: '50 одсто попуста на карте'. Да ми носе транспаренте у дворани, а да останем четири плате дужан на крају сезоне. И да ме баш брига. Популистичка мера. Тако је, али ја нисам радио популистичке мере. И нећу никада да их радим на штету клуба. Ја могу сад да кажем: 'Последња година мог мандата. Имам 27 милиона приходе и 27 милиона је буџет. Ево још 10 милиона евра, пошто сам дуговао 15 кад сам дошао, а приходи су били нула, само су два државна спонзора била. Ја ћу још 10 милиона да дам и доведем три играча, идемо да освојимо Евролигу'. Ући ћемо у историју. Од нас 100 - 99 би ово урадило, јер то ће да се памти", закључио је Мијаиловић.