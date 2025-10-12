СФЕРОПУЛОС ВЕЋ НАШАО НОВИ КЛУБ: Повратак у ПАОК
Грчки стручњак Јанис Сферопулос би могао да тренерску каријеру настави у родном граду.
Како преноси "спортдог.гр", доскорашњи стратег црвено-белих је фаворит за повратак у Солун и екипу ПАОК-а где је радио као помоћник у периоду од 1997. до 2005. године.
На клупи тог тима је тренутно словеначки стручњак Јури Здовц, али можда не још задуго како се спремају велике промене.
Грчки бизнисмен Аристотелис Мистакидис би у наредним данима требало да финализира договор око куповине клуба и отпочне још један амбициозни европски кошаркашки пројекат.
Први план је да се уложи у реновирање хале "Палатаки" за шта се процењује да ће морати да издвоји чак три милиона евра.
То није крај Мистакидисових планова, који од тима из Солуна у наредних неколико година жели да направи евролигаша, а за то ће му пре свега бити потребан тренер који може да га усмери у том правцу. Ко је боље решење од сина града?
Сферопулос је недавно добио отказ у Црвеној звезди и идеалан је кандидат за ту позицију. После ангажмана у ПАОК-у ушао је у тренерске воде које су га водиле од Колоса, преко ЦСКА, Хјустона, Паниониса, Олимпијакоса, Макабија и напослетку Малог Калемегдана.
Утисак је да је сада време за велики пројекат.