Срца Новог Сада и региона спајају се уз севдалинке! НОВОСАЂАНИ, СПРЕМИТЕ СЕ НА ЈАКЕ ЕМОЦИЈЕ Фанови и поштоваоци његове песме испраћају ХАЛИДА БЕШЛИЋА
12.10.2025. 11:48 12:09
Фанови и поштоваоци великог музичара Халида Бешлића опростиће се данас од њега широм региона, али и света
Халид Бешлић преминуо је у 72. години, 7. октобра, а данима се естрада и земље региона опраштају од певача. Сви истичу да је пре свега био велики човек, а претходних дана смо могли да видимо дирљиве приче о њему.
Поштоваоци његове музике испратиће га уз севдах од Сарајева до Сиднеја, преко Немачке и Аустрије, али и у Новом Саду. „Срцем за Халида“ планирано је да се одржи данас у 17.00 часова на платоу Спенса.
Испраћај се планира у 50 градова широм Балкана и света, наводи Новосадска ТВ.