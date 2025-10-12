scattered clouds
Срца Новог Сада и региона спајају се уз севдалинке! НОВОСАЂАНИ, СПРЕМИТЕ СЕ НА ЈАКЕ ЕМОЦИЈЕ Фанови и поштоваоци његове песме испраћају ХАЛИДА БЕШЛИЋА

12.10.2025. 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Novosadska.tv/ Dnevnik
да
Фото: youtube prinstcrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Фанови и поштоваоци великог музичара Халида Бешлића опростиће се данас од њега широм региона, али и света

Халид Бешлић преминуо је у 72. години, 7. октобра, а данима се естрада и земље региона опраштају од певача. Сви истичу да је пре свега био велики човек, а претходних дана смо могли да видимо дирљиве приче о њему.

Поштоваоци његове музике испратиће га уз севдах од Сарајева до Сиднеја, преко Немачке и Аустрије, али и у Новом Саду. „Срцем за Халида“ планирано је да се одржи данас у 17.00 часова на платоу Спенса. 

Испраћај се планира у 50 градова широм Балкана и света, наводи Новосадска ТВ.

Извор:
Novosadska.tv/ Dnevnik
Пише:
Дневник
Нови Сад
