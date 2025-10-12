ЦЕО РЕГИОН ОДАЈЕ ПОЧАСТ ХАЛИДУ БЕШЛИЋУ Новосађани се опраштају уз севдалинке и сузе МИЉАЦКА ЗАУВЕК У СРЦИМА (ФОТО, ВИДЕО)
12.10.2025. 17:16 17:43
Фанови и поштоваоци великог музичара Халида Бешлића опраштају се данас од њега широм региона, али и света.
Неколико стотина Новосађана је, уз песму и сузе, последњу почаст великом уметнику севдалинке одало на платоу испред Спенса. „Срцем за Халида“ одржава се овог поподнева од 17 часова.
Халид Бешлић преминуо је у 72. години, 7. октобра, а данима се естрада и земље региона опраштају од певача. Сви истичу да је пре свега био велики човек, а претходних дана смо могли да видимо дирљиве приче о њему.
Поштоваоци његове музике певају за последњи испраћај широм света, од Сарајева до Сиднеја, преко Немачке и Аустрије, у 50 градова широм Балкана и света.
И Суботичани су данас плакали за Халидом.