12.10.2025.
Нови Сад
ЦЕО РЕГИОН ОДАЈЕ ПОЧАСТ ХАЛИДУ БЕШЛИЋУ Новосађани се опраштају уз севдалинке и сузе МИЉАЦКА ЗАУВЕК У СРЦИМА (ФОТО, ВИДЕО)

12.10.2025. 17:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Каран
Халид
Фото: Дневник, И. К.

Фанови и поштоваоци великог музичара Халида Бешлића опраштају се данас од њега широм региона, али и света.

Неколико стотина Новосађана је, уз песму и сузе, последњу почаст великом уметнику севдалинке одало на платоу испред Спенса. „Срцем за Халида“ одржава се овог поподнева од 17 часова. 

Халид Бешлић преминуо је у 72. години, 7. октобра, а данима се естрада и земље региона опраштају од певача. Сви истичу да је пре свега био велики човек, а претходних дана смо могли да видимо дирљиве приче о њему.

халид
Фото: Дневник, И. К.

Поштоваоци његове музике певају за последњи испраћај широм света,  од Сарајева до Сиднеја, преко Немачке и Аустријеу 50 градова широм Балкана и света.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 И Суботичани су  данас плакали за Халидом.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

халид бешлић опроштај Спенс
Нови Сад
