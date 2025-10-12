clear sky
НИКОЛА АЋИН ОБОРИО ДРЖАВНИ РЕКОРД: Најбржи пливач у малим базенима у историји српског пливања!

12.10.2025. 17:08 17:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
nikola аcin
Фото: ПСС

Српски пливач Никола Аћин, члан зрењанинског Пролетера одлично је почео нову сезону.

Он је оборио државни рекорд на 100 метара слободно.

На такмичењу Светског купа у америчком граду Кармелу побољшао је сопствени рекорд Србије, померивши границу са 47.24 на 47.06. Овим резултатом заузео је 10. место у јакој конкуренцији. Тиме је показао да је у одличној форми и потврдио је статус једног од најбољих спринтера региона.

До пласмана у велико финале недостајало му је свега неколико стотинки, али и без финалне трке, Аћин је још једном потврдио да је најбржи пливач у 25-метарским базенима у историји српског пливања.

