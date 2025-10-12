clear sky
КОКО ГОФ ОСВОЈИЛА ВУХАН: Американка у финалу победила земљакињу Џесику Пегулу

12.10.2025. 16:42 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
gof
Фото: Tanjug (Chinatopix Via AP)

Америчка тенисерка Коко Гоф освојила је WТА турнир у Вухану пошто је у финалу савладала земљакињу Џесику Пегулу резултатом 2:0 (6:4, 7:5) за сат и 44 минута игре.

У првом сету Гоф је направила два, а претрпела један брејк и тако повела 1:0. 

Пегула је снажно започела други сет, направила је два везана брејка и повела 3:0, сервирала је за сет код вођства 5:4, али је на крају Гоф нанизала три гема и стигла до победе и пехара. 

Освајањем титуле Гоф је зарадила 596.000 америчких долара, док је Пегули припало 351.003 долара.

Коко Гоф тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
