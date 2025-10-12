РЕМИ ЛОЗНИЦЕ И КАБЕЛА НА ЛАГАТОРУ: Еврогол Коларевића
Фудбалери Кабела одиграли су нерешено са Лозницом 1:1 у 13. колу Прве лиге Србије.
Повели су Лозничани у 37. минуту голом Пуртића са „креча“. Минут раније дефанзивац Кабела Марко Павић је по мишљењу судије с леђа фаулирао искусног Славишу Стојановића, а арбитар Јекнић је без много размишљања досудио казнени ударац који је Стефан Пуртић валоризовао.
Имали су гости у црвено-црном добрих момената у наставку сусрета. Притискали су последњу линију Лознице, а награда је стигла у 79. минуту. Након корнера лопта се одбила до Милана Коларевића који ју је сјајно захватио са ивице шеснаестерца и матирао чувара мреже Антонића.
У 87. минуту Вук Бошкан је сам избио пред гол домаћина, а голман га је оборио пред казненим простором за шта је санкционисан црвеним картоном. Нису Кабелићи искористили бројчану предност и у Нови Сад вратили су се са једним бодом.
Лозница – Кабел 1:1 (1:0)
ЛОЗНИЦА: Стадион Лагатор, гледалаца: 200. Судија: Јекнић. Стрелци: Пуртић у 37. минуту за Лозницу, а Коларевић у 79. за Кабел. Жути картони: Мотика. Ћирковић (Лозница), Станисављевић (Кабел). Црвени картон: Антонић у 87. минуту (Лозница).
ЛОЗНИЦА: Антонић 6,5, Мотика 6 (Јеленић), Станојевић 7, Опоку 6,5, Ћирковић 6,5, Илић 6,5, И. Петровић 6, Митровић 6,5 (Старчевић), Стојановић 6,5 (Шушњар), Пуртић 7,5, В. Петровић 6,5 (Вујичић).
КАБЕЛ: Тороман 6,5, Коларевић 8, Павић 6, Чечарић 6,5 (Бошкан 7), Кочовић 6,5, Петрић 6,5, Новевски 6,5, Ђурић 7 (Станисављевић), Сукачев 6,5 (Јањић), Танасин 6,5, Пиваш 6 (Нинковић).