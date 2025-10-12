clear sky
17°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА СЕ РАЗИШЛА СА ВУЈАДИНОМ САВИЋЕМ: Није више део стручног штаба

12.10.2025. 16:50 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
savic
Фото: Youtube Printscreen/Arena Sport TV

Некадашњи играч Звезде Вујадин Савић разишао са стручним штабом црвено-белих, потврђено је незванично Телеграфу.

Ова информација на стадиону "Рајко Митић" и даље није озваничена, а разлози за разилазак две стране нису фудбалске природе.

Додаје се да Вујадин Савић није био присутан на неколико последњих тренинга првог тима Црвене звезде, где је имао функцију једног од асистената Владана Милојевића, са којим је сарађивао већ дужи временски период и помагао у припреми за мечеве Суперлиге и Лиге шампиона, односно Лиге Европе.

Он је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво део стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем.

Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.

вујадин савић фк црвена звезда
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Вујадин Савић у стручном штабу Црвене звезде

Вујадин Савић у стручном штабу Црвене звезде

07.09.2022. 13:37 13:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај