ЦРВЕНА ЗВЕЗДА СЕ РАЗИШЛА СА ВУЈАДИНОМ САВИЋЕМ: Није више део стручног штаба
Некадашњи играч Звезде Вујадин Савић разишао са стручним штабом црвено-белих, потврђено је незванично Телеграфу.
Ова информација на стадиону "Рајко Митић" и даље није озваничена, а разлози за разилазак две стране нису фудбалске природе.
Додаје се да Вујадин Савић није био присутан на неколико последњих тренинга првог тима Црвене звезде, где је имао функцију једног од асистената Владана Милојевића, са којим је сарађивао већ дужи временски период и помагао у припреми за мечеве Суперлиге и Лиге шампиона, односно Лиге Европе.
Он је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво део стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем.
Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.