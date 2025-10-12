РЕЗУЛТАТИ 33. НОВОСАДСКОГ МАРАТОНА Јунакиња дана Београђанка Тамара Јакуш, трка беба разгалила Новосађане

Први пут је решила да улицама Новог Сада одговори на изазов 42,195 км дуге маратонске стазе. Први пут је стартовала и победила у маратонској трци.



У мушкој конкуренцији од старта до циља у предности је био Рус Николај Сквортсков, који годинама живи у Новом Саду. Стазу је савладао за 2;54:40 сати, а брже од три сата маратон је трчао још једино другопласирани припадник Војске Србије Марко Божић (2;59:14).

Татјана Медвед уз традицију маратона Маратон се по традицији одржава под покровитељством града Новог Сада, као манифестација од посебног значаја. Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед, у име покровитеља, поздравила је учеснике Новосадског маратона и означила старт трке. Она је доделила медаље учесницима трке, чланова удружења „Реално“, деце са посебним потребама. Њих 11-оро је добило медаље за учешће у програму и пригодне поклоне. Фото: Дневник, С. Шушњевић

Резултати 33. Новосадског маратона

Мушкарци: 1. Николај Сквортсков (Русија) 2;54:40, 2. Марко Божић (Војска Србије) 2; 59:14, 3. Ондреј Ткач (Чешка) 3;00:37.

Жене: 1. Тамара Јакуш (Београд) 3;43:34, 2. Марина Сотникова ( Русија) 3;46:48, 3. Соња Шовљеков (Футог) 3:53:43.

25 км, мушкарци: 1. Миливоје Јововић (Војска Србије), 2. Иван Лане (Хајдук, Кула), 3. Бранислав Срдић (Хајдук, Кула).

Жене: 1. Тијана Кабић (Војска Србије), 2. Ксенија Бубњевић (Полет, Нови Сад), 3. Милица Пешут (Нови Сад).

10,5 км, мушкарци: 1. Кирил Јаковљев (Русија), 2. Иван Длачић ( 72. бригада ВС), 3. Дарко Антић (Жандармерија НС).

Жене: 1. Сара Миленковић (Вршац), 2. Јована Ћировић (Војна академија), 3. Јована Павловић (Воска Србије).

5 км, мушкарци: 1. Ђорђе Папић (Нови Сад), Сергеј Демчук (Русија), 3. Рафаел Ингрисијан (Румунија).

Жене: 1. Светлана Ћурикова (Румунија), 2. Маријана Чегар Лукић (Рег. центар Војске Србије), 3. Јелена Дуброја (Полицијска управа НС).

Штафете 4x10 км: 1. 72. бригада за специјалне операције ВС, 2. 63. падобранска бригада ВС, 3. Жандармерија НС.

Нордијско ходање на 10 км победници су: Богдан Николић из Сомбора и Новосађанка Бранка Радојчић.

Нордијско ходање на 5 км, мушкарци: 1. Ђорђе Рацков (Маратон, Сомбор), 2. Дејан Лугоњић (Палић), 3. Јован Вукчевић (Нови Сад). У женској конкуренцији једино је стазу савладала и титулу одбранила Новосађанка Зое Дороњски.

Средње школе, ученице (1.000 метара): 1. Мина Мијатовић (ТШ Милева Марић Ајнштајн“), 2. Миа Поповић (СМШ „Доситеј Обрадовић“), 3. Тамара Њежић (ЕШ „Светозар Милетић“). У конкуренцији ученика трчао је једино Страхиња Кузмановић (ЕТШ „Михаило Пупин“).

Фото: Дневник, С. Шушњевић

Основне школе 5-8 разреди (800 метара), ученици: 1. Вук Момчиловић („Петефи Шандор“), 2. Ноа Страјин („Петефи Шандор“), 3. Немања Ванда („Јован Дучић“).

Ученице: 1. Николина Панков („ЈожефАтила“), 2. Сања Карач („Душко Радовић“), 3. Петра Мрадинковић (Десанка Максимовић“).

Фото: Дневник, С. Шушњевић

Основне школе, 1-4 разреди (400 метара), ученици: 1. Митар Патаки („Милош Црњански“), 2. Павле Вучијук („Милош Црњански“), 3. Лазар Ђоковић (Београд).

Ученице: 1. Катарина Бојковић („Душко Радовић“), 2. Катарина Рајић („Петефи Шандор“), 3. Теодора Таталовић („Ђура Даничић“).

Предшколске установе, дечаци: 1. Лазар Богдановић („Чаробни шешир“), 2. Војин Бернар („Веверица“), 3. Страхиња Станојчић („Маслачак“).

Девојчице: 1. Марина Перишић („Рода“), 2. Софија Михајловић („Крцко Орашчић“), 3. Сара Станчетић („Чигра“).

Пузајуће бебе: 1. Константин Коканов, 2-3. близанци Лука и Мирко Зец. Стартовали су још Мила Шавија и Вукан Гркинић.