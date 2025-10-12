РУКОМЕТНА КАДЕТСКА СЕЛЕКЦИЈА СРБИЈЕ НА ОКУПУ: Купу Карпата одлична провера
12.10.2025. 15:07 15:12
Коментари (0)
Мушка рукометна кадетска репрезентација Србије у понедељак се окупља у Караташу под вођством новог селектора Александра Брковића.
У склопу припрема „орлићи“ ће учествовати на престижном Купу Карпата који се игра у Плопени. Поред наше селекције на турниру учествују репрезентације Македоније, Румуније и Пољске.
На Брковићевом списку нашло се осамнаест играча: голмани Вања Радивојевић, Лазар Костић и Андриан Ривера Легат, лева крила Вукашин Бабић и Вукашин Миловановић, десна крила Страхиња Станојловић и Јаков Ковачевић, пивотмени Момчило Симић, Александар Стојковић и Лазар Додић, бекови Филип Блечић, Филип Марковић, Душан Радановић, Урош Гугољ, Милан Панић, Михајло Поповић, Никола Милосављевић, Стефан Стојиновић.