few clouds
17°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРУНИЋЕВА И ДАНИЛИНА ПОРАЖЕНЕ У ФИНАЛУ ВУХАНА: Трофеј за Хантер и Синијакову

12.10.2025. 13:42 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
krunic3
Фото: Youtube Printscreen/WTA

Српска тенисерка Александра Крунић и Рускиња Ана Данилина нису успеле да освоје турнир у кинеском граду Вухану пошто су их у финалу победиле Сторм Хантер из Аустралије и Катарина Синијакова из Чешке резултатом 2:0 (6:3, 6:2).

Меч је трајао сат времена и 9 минута. Ово је трећи трофеј за дуо Хантер-Синијакова, а њих две заједно играју већ четири године. На последњих 29 мечева, имају 25 победа.

Аустралијанка и Чехиња су доминирале током целог меча и заслужено стигле до пехара и награде од 175.420 америчких долара коју ће поделити.

Српкињи и Рускињи припао је чек на 98.700 долара.

 

александра крунић тениски турнир
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ ИГРА ЗА ТРОФЕЈ: Са Данилином ушла у финале Вухана
спорт

АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ ИГРА ЗА ТРОФЕЈ: Са Данилином ушла у финале Вухана

11.10.2025. 18:13 18:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај