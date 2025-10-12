КРУНИЋЕВА И ДАНИЛИНА ПОРАЖЕНЕ У ФИНАЛУ ВУХАНА: Трофеј за Хантер и Синијакову
12.10.2025. 13:42 13:45
Српска тенисерка Александра Крунић и Рускиња Ана Данилина нису успеле да освоје турнир у кинеском граду Вухану пошто су их у финалу победиле Сторм Хантер из Аустралије и Катарина Синијакова из Чешке резултатом 2:0 (6:3, 6:2).
Меч је трајао сат времена и 9 минута. Ово је трећи трофеј за дуо Хантер-Синијакова, а њих две заједно играју већ четири године. На последњих 29 мечева, имају 25 победа.
Аустралијанка и Чехиња су доминирале током целог меча и заслужено стигле до пехара и награде од 175.420 америчких долара коју ће поделити.
Српкињи и Рускињи припао је чек на 98.700 долара.