ФСС ИЗДАО САОПШТЕЊЕ: Захвалили се Пиксију
Фудбалска репрезентација Србије је поражена од Албаније са 1:0 у Лесковцу, након чега је селектор Драган Стојковић Пикси понудио оставку.
Он је рекао да неће путовати у Андору на ову утакмицу, док ће Савез морати да реагује што пре и пронађе човека који ће водити екипу.
Само дан после утакмице, огласио се и Фудбалски савез Србије.
"Након пораза наше репрезентације од селекције Албаније у Лесковцу, селектор Драган Стојковић понудио је оставку на своју функцију и неће путовати са екипом на утакмицу квалификација за Светско првенство против Андоре.
Вођење А репрезентације Србије на наредној утакмици квалификација за Светско првенство преузеће стратег наше младе селекције Зоран Мирковић, који се већ у недељу ујутро прикључио националном тиму у Нишу, заједно са члановима стручног штаба Страхињом Пандуровићем, Лазаром Томићем, Александром Кировским, Дејаном Одавићем и Богданом Милићевићем.
Одмах по повратку из Андоре, у петак 17. октобра, заседаће Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, који ће у складу са својим надлежностима и стандардном процедуром ФСС, донети све даље одлуке у вези са променама на челу националног тима.
Фудбалски савез Србије овом приликом изражава захвалност Драгану Стојковићу на свему што је учинио у претходне четири и по године на челу репрезентације, пре свега на пласману на Светско и Европско првенство, као и на освајању првог места у Б дивизији Лиге нација и очувању статуса у елитном рангу европског фудбала.", стоји у саопштењу ФСС.