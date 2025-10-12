few clouds
17°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФСС ИЗДАО САОПШТЕЊЕ: Захвалили се Пиксију

12.10.2025. 14:18 14:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
piksi
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Фудбалска репрезентација Србије је поражена од Албаније са 1:0 у Лесковцу, након чега је селектор Драган Стојковић Пикси понудио оставку.

Он је рекао да неће путовати у Андору на ову утакмицу, док ће Савез морати да реагује што пре и пронађе човека који ће водити екипу.

Само дан после утакмице, огласио се и Фудбалски савез Србије.

"Након пораза наше репрезентације од селекције Албаније у Лесковцу, селектор Драган Стојковић понудио је оставку на своју функцију и неће путовати са екипом на утакмицу квалификација за Светско првенство против Андоре.

Вођење А репрезентације Србије на наредној утакмици квалификација за Светско првенство преузеће стратег наше младе селекције Зоран Мирковић, који се већ у недељу ујутро прикључио националном тиму у Нишу, заједно са члановима стручног штаба Страхињом Пандуровићем, Лазаром Томићем, Александром Кировским, Дејаном Одавићем и Богданом Милићевићем.

Одмах по повратку из Андоре, у петак 17. октобра, заседаће Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, који ће у складу са својим надлежностима и стандардном процедуром ФСС, донети све даље одлуке у вези са променама на челу националног тима.

Фудбалски савез Србије овом приликом изражава захвалност Драгану Стојковићу на свему што је учинио у претходне четири и по године на челу репрезентације, пре свега на пласману на Светско и Европско првенство, као и на освајању првог места у Б дивизији Лиге нација и очувању статуса у елитном рангу европског фудбала.", стоји у саопштењу ФСС.

фсс саопштење драган стојковић пикси
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕОКРЕТ У СРПСКОЈ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ! Селектор и помоћник не иду у Андору, ЕКИПУ привремено води ОВА легенда
da

ПРЕОКРЕТ У СРПСКОЈ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ! Селектор и помоћник не иду у Андору, ЕКИПУ привремено води ОВА легенда

12.10.2025. 10:53 10:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„Можда су га фудбалери пустили низ воду“ РАДЕ БОГДАНОВИЋ О КАТАСТРОФИ СРБИЈЕ: Пикси је потпуно изгубио контролу

БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ!

да

„Можда су га фудбалери пустили низ воду“ РАДЕ БОГДАНОВИЋ О КАТАСТРОФИ СРБИЈЕ: Пикси је потпуно изгубио контролу

12.10.2025. 11:35 11:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИКСИ ПОНУДИО ОСТАВКУ: Једини сам кривац, нећу водити Србију у Андори

Није трагедија кад селектор оде

спорт

ПИКСИ ПОНУДИО ОСТАВКУ: Једини сам кривац, нећу водити Србију у Андори

11.10.2025. 23:48 00:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај