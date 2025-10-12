few clouds
КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Тајсон Картер у болници због респираторних компликација

12.10.2025. 14:42 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
karter
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаш Црвене звезде Тајсон Картер примљен је у болницу због респираторних компликација, саопштено је данас из тог клуба.

"КК Црвена звезда обавештава јавност да је првотимац наше екипе Тајсон Картер хоспитализован у Београду због респираторних компликација. У току су детаљна испитивања којима је подвргнут наш играч, а клуб ће се са новим детаљнијим информацијама по овом питању огласити у наредних неколико дана", пише у саопштењу црвено-белих.

Није објављено колико ће Картер бити у болници и колико ће одсуствовати са терена. 

Нови тренер Звезде Саша Обрадовић тако на дебију у уторак против Жалгириса неће моћи да рачуна на велики број играча, јер су пре Картера због повреда из строја испали и Хасијел Риверо, Урош Плавшић, Ајзеја Кенан, Огњен Добрић, Девонте Грејем, као и одавно одсутни Џоел Боломбој чији се повратак очекује почетком 2026. године.

