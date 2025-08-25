clear sky
(ВИДЕО) Нови кошаркаш Црвене звезде Тајсон Картер допутовао у Београд

25.08.2025. 17:19 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
karter
Фото: КК Црвена звезда

Нови кошаркаш Црвене звезде Тајсон Картер допутовао је у Београд, саопштио је данас београдски клуб.

Картер је почетком јула потписао двогодишњи уговор са Звездом.

"Картер је стигао у понедељак у Београд, чиме је комплетиран списак свих играча који су током лета потписали уговор са нашим клубом, а који ће се у уторак наћи на званичном почетку припрема за нову такмичарску сезону", наводи се на званичном сајту "црвено-белих".

Картер је претходне три сезоне играо за Уникаху.

"Доноси константност и поузданост, играо је 182 утакмице са тимом из Малаге током тог периода освојио је чак шест трофеја и просечно бележио 11 поена, уз три асистенције. МВП је последњег финала ФИБА Лиге шампиона у Атини и најзаслужнији за најновији трофеј екипе Уникахе. Картер је рођен у Мисисипију (27 година) висок је 193 центиметра, и одликује га добар шут и врло добра нападачка игра", додаје се у саопштењу Звезде.

Картер је пре Уникахе играо за Лаврио и Зенит.

"Веома узбуђен што сам стигао и једва чекам да вас све видим и да заједно урадимо велике ствари ове сезоне", поручио је Картер навијачима Звезде.

 

кк црвена звезда кк црвена звезда београд појачање
