12.10.2025.
Нови Сад
"ОРЛОВИ" ОТИШЛИ У АНДОРУ: Србија отпутовала без Пиксија и неколико играча

12.10.2025. 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
srbija
Фото: ФСС

Репрезентација Србије у 14, 30 отишла је са нишког аеродрома „Константин Велики“ у Андору, где је у уторак, 14. октобра очекује дуел са домаћином у оквиру квалификација за Првенство света.

У Андору нису отпутовали одлазећи селектор и његов стручни штаб, како је већ ФСС обавестио јавност у саопштењу, али и неколицина играча. Орлове ће у Андори са клупе водити стратег младе репрезентације Зоран Мирковић, заједно са члановима стручног штаба Страхињом Пандуровићем, Лазаром Томићем, Александром Кировским, Дејаном Одавићем и Богданом Милићевићем.

Због објективних околности, дошло је до промена на списку путника за Андору. За овај дуел изостају Никола Миленковић (због умора и великог оптерећења који је имао у претходном такмичарском периоду), Лука Јовић (обновљена повреда десног примицача), Предраг Рајковић (бол у пределу десне натколенице, на месту где је оперисан пре четири месеца), Андрија Живковић (бол у левој натколеници, истегнуће левог квадрицепса) и Драган Росић (повишена температура). Нова имена су Лука Лијескић (Раднички, Крагујевац), Вук Драшкић (Црвена звезда) и Михајло Цветковић (Андерлехт).

фудбалери србије квалификације светско првенство
Спорт Фудбал
