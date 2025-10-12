Грчки судија Анастасиос Папапетру судиће меч између фудбалера Андоре и Србије
12.10.2025. 13:50 13:52
Грчки судија Анастасиос Папапетру судиће меч између фудбалера Андоре и Србије, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).
Како је саопштила УЕФА, Папапетру ће предводити комплетну грчку шесторку у Андори. Трифон Петропулос и Јорданис Аптосоглу ће бити уз аут линије, док ће четврт арбитар бити Василис Фотиас. У ВАР соби главни ће бити Атанасиос Цилос, а помагаће му Спиридон Зампалас.
Србија ће гостовати Андори у уторак од 20 и 45, три дана после дебакла у Лесковцу и пораза од Албаније (0:1) који је "орлове" драстично удаљио од пласмана у бараж за Светско првенство. Србија на табели Групе К има седам бодова из пет утакмица, Албанија 11 из шест и сада зависи искључиво од себе.