Српски арбитар Срђан Јовановић судиће меч између фудбалера Португалије и Мађарске

12.10.2025. 13:46 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
jovanovic
Фото: ФСС

Српски судија Срђан Јовановић судиће меч између фудбалера Португалије и Мађарске у квалификацијама за Светско првенство, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).

Утакмицу Групе Ф која се игра у уторак од 20.45 часова на стадиону "Жозе Алваладе" у Лисабону судиће комплетна судијска шесторка. Асистенти Јовановићу биће Урош Стојковић и Милан Михајловић, док ће Новак Симовић бити четврти судија. Момчило Марковић ће бити главни у ВАР соби, а Јелена Цветковић ће му асистирати. 

Португалија је лидер Групе Ф са максималних девет бодова из три утакмице, а Мађарска је друга са четири бода.

судија светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
