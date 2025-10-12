Српски арбитар Срђан Јовановић судиће меч између фудбалера Португалије и Мађарске
12.10.2025. 13:46 13:49
Српски судија Срђан Јовановић судиће меч између фудбалера Португалије и Мађарске у квалификацијама за Светско првенство, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).
Утакмицу Групе Ф која се игра у уторак од 20.45 часова на стадиону "Жозе Алваладе" у Лисабону судиће комплетна судијска шесторка. Асистенти Јовановићу биће Урош Стојковић и Милан Михајловић, док ће Новак Симовић бити четврти судија. Момчило Марковић ће бити главни у ВАР соби, а Јелена Цветковић ће му асистирати.
Португалија је лидер Групе Ф са максималних девет бодова из три утакмице, а Мађарска је друга са четири бода.