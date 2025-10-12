clear sky
ДАРКО ЛАЗОВИЋ У АЛ ВАХДИ: Са Тадићем уместо у Звезди игра у Емиратима

12.10.2025. 19:24 19:27
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
lazovic
Фото: FC Al Wahda

Српски фудбалер Дарко Лазовић нови је члан Ал Вахде, клуба из Уједињених Арапских Емирата.

Крилни фудбалер, који је до сада наступао за Верону чији је капитен био, ће у новом клубу носити дрес са бројем 88.

"Поносан сам што сам се придружио овом клубу и што ћу представљати овај грб. Радујем се успешној сезони која је пред нама и обећавам да ћу усрећити навијаче", изјавио је Лазовић на промоцији.

Колега у новом клубу ће му бити некадашњи саиграч из репрезентације Србије Душан Тадић. Њих двојица су се протеклог лета доводили у везу са Црвеном звездом, али на крају нису стигли у Љутице Богдана.

Лазовић је у Серији А провео претходну деценију, након што је баш из редова црвено-белих 2015. године стигао у Ђенову. Тамо је провео четири, а у Верони још шест година.

За репрезентацију Србије је одиграо 29 утакмица.

 

 

 

дарко лазовић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
