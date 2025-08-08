КРАЈ САГЕ: Потписао Душан Тадић!
Некадашњи капитен репрезентације Србије Душан Тадић нови је играч Ал Вахде!
Иако се доста писало у последње време да ће Тадић доћи у Црвену звезду, која је јавно показала интересовање за њега, српски играч ће каријеру ипак наставити у клубу из Уједињених Арапских Емирата.
Искусни везиста (36) био је без клуба након што му је истекао уговор са Фенербахчеом, за који је наступао претходне две сезоне, а у дресу турског великана прошле године забележио је 53 утакмице, постигао 13 голова и уписао 18 асистенција у свим такмичењима.
Каријеру је започео у Војводини, а потом је носио дресове Гронингена, Твентеа, Саутемптона и Ајакса, пре него што је 2023. стигао у Фенербахче.
Уз сјајну клупску каријеру, Тадић је рекордер по броју наступа за репрезентацију Србије, а одиграо је 111 мечева и постигао 23 гола за Орлове.
Ал Вахда је прошлу сезону завршила на трећем месту у првенству УАЕ, а сада довођењем Душана Тадића сигурно има далеко веће амбиције.
