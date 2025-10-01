КРЕЋУ ТОПЛЕ ПРОБЕ У КИКИНДИ Грејна сезона може почети и пре 15. октобра
За четвртак и петак, 2. и 3. октобар, из кикиндског Јавног предузећа "Топлана" најављују тзв. "топле пробе" система даљинског грејања.
Према градској одлуци, уколико до 15. октобра, односно званичног почетак грејне сезоне, три дана узастопно у 21 сат температура буде испод 12 степени, радијатори ће бити топли.
Од 1. августа, због скупљих енергената, цена даљинског грејања виша је за 12,73 процента.
Пре званичног старта грејне сезоне, "Топлана" ће 2. и 3. октобра покренути пробни рад котларница у Кикинди и Б. В. Селу, како би се проверила спремност система и отклонили евентуални кварови.
Иако је протеклих година урађена значајна санација магистралног вода, крај прошле грејне сезоне био је обележен чешћим хаваријама на самим прикључцима. Зато је током лета урађен планирани ремонт.