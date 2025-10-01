КОШАРКАШКИ КЛУБ ВОЈВОДИНА ПРЕДСТАВИО ТИМ ЗА НОВУ СЕЗОНУ Димитријевића привукла амбиција
После интензивних припрема и пријатељских сусрета, време је да кошаркаши Војводине мисли усмере ка првој такмичарској утакмици у новој сезони. Новосађане у суботу од 20 часова очекује дуел са Слободом у малој сали Спенса у 1. колу Кошаркашке лиге Србије и већ тада ће моћи да се виде обриси нове филозофије коју је имплементирао тренер Марко Димитријевић.
Организовано је и представљање тима који ће предводити капитен Марко Љубичић, заједно са појачањима Ранком Симовићем, Милошем Милисављевићем, Демаркусом Стакијем, Марком Кљајевићем, Џорданом Сешном, Александром Стоименовим, али и староседеоцима Милошем Стајчићем и младим Луком Савановићем, уз још неке талентоване снаге.
Стратег црвено-белих задовољан је оним што је иза његове екипе, док са нестрпљењем очекује оно што је испред.
– Одрадили смо веома добар припремни период са интензитетом, играмо добро и тренирамо добро. Спремни смо за обе лиге које нас очекују ускоро. Имамо мале проблеме са вирусом, са ситним повредама, али ништа што би нас спречило да у свакој утакмици идемо на победу – јасан је био Димитријевић.
Имаће Новосађани пех на старту, пошто ће бити ослабљени. Лука Савановић ће због вируса бити ван погона на одређено време, што ће успорити његов напредак. Војводина мора без њега даље, амбициозно, као што је и био случај претходних сезона. Управо је то привукло Димитријевића.
– Војводина је клуб који има највећи рејтинг у КЛС. Да нисам прихватио понуду, не знам који би то био други клуб у домаћем првенству који би ми био већи изазов. Војводина је и прошле године имала добре резултате, наравно добре у оквирима КЛС, не и у оквирима онога што је уложено у тим. Ове године је тим доста јефтинији и буџет је мањи, али циљеви су нам остали исти и то је оно ме је подстакло да дођем, што после дужег периода имам мотив да се борим и за улазак у АБА 1, а и за освајање КЛС.
Било је речи и о филозофији.
– Војводина је прошле године кренула са 9-0 и играла јако добро са човеком на клупи који је дуго био у клубу. Када се после више времена промени тренер није лако прилагодити се. Екипа је пала после тога и до самог краја је била у борби за пласман у АБА 1. И други улажу и други играју. По концепцији тима, имамо брзе и "андерсајз" петице способне да трче, то ће бити наш стил игре за ову годину – закључио је Марко Димитријевић.
Текст и фото: В. М. Петровић