ФСС се огласио саопштењем

СРБИЈА И АЛБАНИЈА – МЕЧ ВИСОКОГ РИЗИКА: ФИФА шаље двојицу службеника за безбедност у Лесковац

01.10.2025. 16:00 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Србије дочекаће 11. октобра у Лесковцу селекцију Албаније у квалификацијама за Светско првенство 2026.

– Предстојећи дуел квалификација за Светско првенство између репрезентација Србије и Албаније на стадиону „Дубочица” у Лесковцу 11. октобра, од стране свих надлежних институција – ФИФА, Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Фудбалског савеза Србије – проглашена је утакмицом највишег безбедносног ризика – наводи Фудбалски савез Србије. 

Са циљем да се обезбеди максимална сигурност свих учесника и гледалаца, ФИФА је донела одлуку да, специјално за ову прилику, у Лесковац упути чак два официра за безбедност. Њихово присуство јасно потврђује значај и озбиљност овог сусрета у безбедносном смислу, али и додатно наглашава обавезу свих актера да се спорт стави у први план.

Фудбалска јавност још увек памти да је претходни дуел ових репрезентација у Београду, октобра 2014. године, прекинут услед тешких инцидената, што је оставило дубоке последице по наш национални тим и српски фудбал – како резултатски, тако и у финансијском смислу. Управо зато, имамо посебну одговорност да се тај сценарио не понови, већ да се покаже да Србија уме и мора да буде домаћин великог спортског догађаја у складу са највишим међународним стандардима.

– Фудбалски савез Србије, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, УЕФА, ФИФА и свим осталим надлежним органима, предузима све неопходне мере како би утакмица протекла у фер-плеј атмосфери, без инцидената и у духу спорта – додаје се у саопштењу ФСС. 

фудбалски савез србије мундијал мундијал 2026 фудбалери србије
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
