Од стиха до игре! У БЕОЧИНУ ОДРЖАНА ПРВА МАНИФЕСТАЦИЈА „УЛИЦА МИЛЕНКОВА“ Kостими, плес и изложбе оживели дух романтизма и живот песника Јована Грчића Миленка
БЕОЧИН: Уз богат програм приређен у част и знак сећања на живот и стваралаштво славног песника– „фрушкогорског славуја” српске романтичарске поезије Јована Грчића Миленка, у недељу 28. септембра, је на платоу Културног центра општине Беочин одржана je прва манифестација „Улица Миленкова”.
Најлепше стихове Грчићеве поезије интерпретирале су ученице основних школа „Јован Грчић Миленко” из Беочина и „Јован Поповић” из Сусека, а песников живот дочаран је публици кроз изузетан глумачки израз глумаца Аматерског позоришта КУД-а „Бриле”.
Посетиоци су такође имали прилику да погледају тематску изложбу предмета и рукотворина коју су припремила удружења жена „Бразилијански бисери” из Бразилије, „Фрушкогорски цвет” из Беочин села, „Медела” из Беочина као и Драган Дробњак, мештанин Беочин села, који је поделио део своје приватне колекције предмета из XИX века.
За најмлађе посетиоце организатори су припремили игроказ који је реализовала Ивана Бранков из градске библиотеке Културног центра“ као и радионице сликања које је водила уметница Љиљана Мрмош Петковић.
Дух Миленкове епохе, уз раскошне костиме и народне игре, публици су такође дочарали чланови београдског „Клуба историјског плеса” као и хорски наступ чланова новосадског Удружења грађана „Сениори”.
Организатор догађаја је Културни центар општине Беочин а покровитељ манифестације је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.