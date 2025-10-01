overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
НИКОЛИЋ У МИНХЕНУ ЈУРИ НОВУ ПРОФИ ПОБЕДУ: Спреман сам за храбру партију из које ћу изаћи подигнутих руку

01.10.2025. 15:32 15:38
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Српски боксер Јован Николић спреман је за дуел против Пољака Адама Чеслака у категорији до 75 килограма на професионалној вечери у Минхену, која ће бити одржана у суботу од 18 часова.

На програму је шест професионалних мечева.

Николић је у каријери одбоксовао шест профи мечева и има скор од шест победа, а од тога три нокаутом.

Настављам са профи мечевима у 2025. Након веома добрих и успешних такмичења у Бањалуци, Тршићу, Сомбору, сада је дошао на ред и Михнен где ће боксовати главну, последњу борбу вечери. Испред мене ће стајати веома искусан, 11 година старији боксер, који је са свим мечевима које носи у својим рукавицама увек незгодан и непредвидив. Драго ми је да боксујем у иностранству. До сада сам све мечеве у профи конкуренцији радио у Србији, један у Републици Српској. Време је да осетим како је боксовати када нисте пред домаћом публиком, када сте међу странцима, који нису сви на вашој страни. Мој фокус ће као и увек бити на ономе што ја радим у рингу и тактици коју ћу припремити са мојим тимом објаснио је Николић за БСС.

Он се пре бокса бавио кик-боксом.

Носим дивна сећања из кик-бокс каријере где сам направио одличне резултате. Сада вредно и посвећено радим на томе да сећања из моје бокс каријере буду иста таква, са још већим резултатима и мечевима који ће се памтити. Спреман сам за Минхен, верујем да ћу пружити једну храбру партију из које ћу изаћи подигнутих руку у знак победе. Мотивисан сам максимално и једва чекам да меч почне изјавио је Николић.

бокс меч бокс Боксер
