ШКОЛА ПСИХОМОТОРНОГ РАЗВОЈА БЕБА Нове групе за месец октобар
Градски центар за унапређење репродуктивног здравља позива родитеље деце узраста до годину дана да, у оквиру Градског центра за унапређење репродуктивног здравља ДЗ "Нови Сад", бесплатно учествују у едукативним радионицама Школе за психомоторни развоја беба од рођења до прве године живота.
Едукација родитеља спроводи се сваког месеца, током целе године, једном недељно. Свака недеља, тачније свако предавање, носи тему једног трименона живота бебе.
Планирани датуми предавања за месец октобар су 1. октобар (први трименон) у 18.30, 8. октобар (други трименон) у 12 часова, 15. октобар (трећи трименон) у 18.30 и 22. октобар (четврти трименон) у 12 часова.
Заинтересовани родитеље могу да се пријаве на адресу [email protected].
На предавања могу доћи оба родитеља, такође могу повести и бебу.
Циљ едукације је упознавање родитеља са правилним редоследом моторних реакција и развоја бебе, на основу њене неуролошке зрелости. Током предавања, родитељима ће бити објашњено шта није препоручљиво, шта ремети развојни редослед и квалитет и које су очекиване активности беба по триместрима.
Правилним поступањем у најранијем узрасту пружа се могућност, не само превентивног, већ и стимулативног деловања. Родитељи могу да поставе сва питања и да се информишу око редоследа корака психомоторног развоја.
Школа се реализује уз подршку Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада, а води је струковни физиотерапет са вишедеценијским искуством у Дому здравља Нови Сад, Милица Иветић.
Часови се одвијају у просторијама Центра у Алмашкој улици, број 4.