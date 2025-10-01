ЖИВАН ПЕШИЋ НОВИ ПИВОТ РК НЕКСЕ: Одмах дуел с бившим клубом
01.10.2025. 12:31 12:44
Некадашњи рукометни репрезентативац Србије Живан Пешић повећао је колонију Срба у Нашицама и нови је играч Нексеа.
Искусни кружни играч је претходне сезоне бранио боје Охрида, а пре тога је провео две године у Војводини и у црвено-белом дресу освојио је Еврокуп 2023. године.
Пешић је домаћој рукометној јавности познат и као бивши пивот Партизана, а управо ће се његов нови ллуб састати са српским шампионом у групној фази Лиге Европе. Први дуел Нексеа и Партизана игра се 14. октобра у Нашицама.
Пешић се тако придружио средњем беку Огњену Ценићу и голману Михаилу Радовановићу у Нексеу. Конкуренцију на црти праве му прекаљени ас Крешимир Козина, Леон Вучко и талентовани Карло Перић.