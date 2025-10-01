light rain
ПУТАРИ ОБНАВЉАЈУ АСФАЛТ Три саобраћајнице у Кисачу реконструисане

01.10.2025. 14:15 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Пут
Коментари (0)
ЈКП Пут
Фото: ЈКП Пут

Јавно градско саобраћајно предуће ”Пут” Нови Сад наставља да обнавља путеве у граду и приградским насељима.

У Кисачу се наставља уређење саобраћајница, а улице Вука Караџића и Светосавска добијају нови асфалт. 

Радови у Светосавској улици обухватају пресвлачење коловоза у дужини од 860 метара. Припреме, које подразумевају стругање постојећег асфалта и нивелисање шахтова и сливника, почеле су у петак.

Такође, ради се и у Улици Вука Караџића, где су припреме при крају, постављање новог асфалта у дужини од 780 метара почиње у четвртак, 2. октобра.

У Кисачу је недавно завршено пресвлачење коловоза и у улици Масариковој као и Војводе Танкосића, где је у току уређење банкина. 

Радови за постављање новог асфалтног слоја се одвијају и у Ветернику, где се припрема улица Томе Максимовића, као и у Новом Саду у улици Пожарној.

Истовремено, у Новом Саду се врши поправка коловоза на споју улица Др Мике Стојаковића и Ангела Влатковића а местимичне поправке завршене су у улицама Владике Ћирића и Народног фронта. 

У Петроварадину, у краку Транџаментске улице, изводе се радови на уређењу туцаничког пута.

Поред овога, на више локација се радило и на обележавању и одржавању саобраћајне сигнализације – у улицама Милунке Савић и Биће Кесића у Степановићеву, на путу Ветерник – Сајлово, у Приморској улици, као и на раскрсницама Индустријске и Партизанске, те Максима Горког и Стражиловске, истакли су у ”ЈКП Пут”.

