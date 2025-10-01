ПУТАРИ ОБНАВЉАЈУ АСФАЛТ Три саобраћајнице у Кисачу реконструисане
Јавно градско саобраћајно предуће ”Пут” Нови Сад наставља да обнавља путеве у граду и приградским насељима.
У Кисачу се наставља уређење саобраћајница, а улице Вука Караџића и Светосавска добијају нови асфалт.
Радови у Светосавској улици обухватају пресвлачење коловоза у дужини од 860 метара. Припреме, које подразумевају стругање постојећег асфалта и нивелисање шахтова и сливника, почеле су у петак.
Такође, ради се и у Улици Вука Караџића, где су припреме при крају, постављање новог асфалта у дужини од 780 метара почиње у четвртак, 2. октобра.
У Кисачу је недавно завршено пресвлачење коловоза и у улици Масариковој као и Војводе Танкосића, где је у току уређење банкина.
Радови за постављање новог асфалтног слоја се одвијају и у Ветернику, где се припрема улица Томе Максимовића, као и у Новом Саду у улици Пожарној.
Истовремено, у Новом Саду се врши поправка коловоза на споју улица Др Мике Стојаковића и Ангела Влатковића а местимичне поправке завршене су у улицама Владике Ћирића и Народног фронта.
У Петроварадину, у краку Транџаментске улице, изводе се радови на уређењу туцаничког пута.
Поред овога, на више локација се радило и на обележавању и одржавању саобраћајне сигнализације – у улицама Милунке Савић и Биће Кесића у Степановићеву, на путу Ветерник – Сајлово, у Приморској улици, као и на раскрсницама Индустријске и Партизанске, те Максима Горког и Стражиловске, истакли су у ”ЈКП Пут”.