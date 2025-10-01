ЗВЕЗДА ОТПУТОВАЛА У ПОРТО: Милојевић повео 23 играча на дуел Лиге Европе
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић повео је 23 играча на меч са Портом.
Фудбалери Црвене звезде отпутовали су у Порто на утакмицу другог кола Лиге Европе.
На списку играча Звезде који су отпутовали у Порто налазе се: Матеус, Иван Гутеша, Омри Глазер, Никола Станковић, Јунг Ву Сеол, Родригао, Френклин Тебо Учена, Милош Вељковић, Стефан Лековић, Наир Тикнизјан, Адем Авдић, Махмуду Бађо, Томас Хандел, Тими Макс Елшник, Василије Костов, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Владимир Лучић, Немања Радоњић, Лука Зарић, Питер Олањинка, Бруно Дуарте и Марко Арнаутовић.
Утакмица између Порта и Црвене звезде биће одиграна у четвртак од 21 час на стадиону "Драгао".