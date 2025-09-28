light rain
ОДИГРАЛИ СМО ФАНТАСТИЧНО СА ИГРАЧЕМ МАЊЕ – Милојевић честитао играчима: Заслужили смо да победимо

28.09.2025. 21:33 21:34
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су у десетом колу Суперлиге Србије савладали крагујевачки Раднички резултатом 2:1.

– Немам шта друго да кажем, сем да честитам играчима, стварно. Одиграли смо једну фантастичну утакмицу са играчем мање цело друго полувреме и са негативним скором, те промашеним пеналом. Генерално мислим да смо имали доста шанси, да смо заслужили да победимо. Идемо даље, то је фудбал, дешавају се такве ствари – изјавио је тренер Звезде Владан Милојевић.

Стефан Лековић је постигао гол за изједначење, док је Иванић 100. голом у дресу Црвене звезде донео победу.

– Честитам им, мислим да је Стефан одиграо јако добру утакмицу као и сви остали. Мића је наш капитен, честитам му и само нека тако настави.

Навијачи су поново били права подршка играчима.

– Наравно, када сте у заостатку, требају вам навијачи. Њима хвала, само нека нас подржавају – закључио је Владан Милојевић.

