ОДИГРАЛИ СМО ФАНТАСТИЧНО СА ИГРАЧЕМ МАЊЕ – Милојевић честитао играчима: Заслужили смо да победимо
Фудбалери Црвене звезде су у десетом колу Суперлиге Србије савладали крагујевачки Раднички резултатом 2:1.
– Немам шта друго да кажем, сем да честитам играчима, стварно. Одиграли смо једну фантастичну утакмицу са играчем мање цело друго полувреме и са негативним скором, те промашеним пеналом. Генерално мислим да смо имали доста шанси, да смо заслужили да победимо. Идемо даље, то је фудбал, дешавају се такве ствари – изјавио је тренер Звезде Владан Милојевић.
Стефан Лековић је постигао гол за изједначење, док је Иванић 100. голом у дресу Црвене звезде донео победу.
– Честитам им, мислим да је Стефан одиграо јако добру утакмицу као и сви остали. Мића је наш капитен, честитам му и само нека тако настави.
Навијачи су поново били права подршка играчима.
– Наравно, када сте у заостатку, требају вам навијачи. Њима хвала, само нека нас подржавају – закључио је Владан Милојевић.