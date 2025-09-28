ХАОС НА МАРАКАНИ: Утакмица два пута прекидана, топовским ударима на Стојковића
28.09.2025. 20:48 20:52
Прилично је бурна утакмица 10. кола Суперлиге Србије између Црвене звезде и Радничког из Крагујевца.
Два пута је прекинута због топовских удара бачених на голмана гостију Владимира Стојковића.
До прекида је дошло након што су навијачи црвено-белих константно гађали свог некадашњег чувара мреже почетком другог полувремена, потом се ситуација смирила до 61. минута, али након нових "удара" меч је прекинут.
Раднички води 1:0, а Звезда има играча мање због црвеног картона Бруна Дуартеа.
Уједно, Милсон је промашио пенал.
Како је саопштено, у случају још једног инцидента доћи ће до потпуног прекида.