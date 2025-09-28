broken clouds
„Голубови” одлетели са дна табеле

КОНАЧНО ПОБЕДА СУБОТИЧАНА: Спартак прекинуо црни низ након растанка са тренером

28.09.2025. 19:03 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Спартак/Горана П.

Фудбалери суботичког Спартака победили су код куће Напредак 2:1 у 10. колу Суперлиге Србије.

„Голубови“ су тако прекинули црни низ од осам утакмица без тријумфа (пет пораза и три ремија) и уписали су другу победу у првенству и то у првој утакмици након што се клуб разишао са тренером Душаном Ђорђевићем, пре недељу дана. 

Екипу је са клупе против Крушевљана предводио Ђорђе Туторић, дугогодишњи члан стручног штаба. 

Спартак је побољшао ситуацију и на скору је 2-3-5, па је и побегао са дна табеле и сада је на 14. месту. 

Мрежу „чарапана“ начео је већ у трећем минуту Коларић, а на 2:0 повисио је Милутновић у 66. минуту. Пораз гостију ублажио је Богдановски у 85. минуту. 

Напредак је на последњем месту на табели. 

фк спартак ждрепчева крв фк спартак суботица суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
