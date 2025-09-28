light rain
14°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕСПЛАТНО НА ВОШУ: Партизан у Хумској слави 80. рођендан

28.09.2025. 21:25 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан саопштио је да ће улаз на утакмицу против Војводине бити слободан поводом прославе 80. рођендана клуба.

Утакмица 11. кола Суперлиге Србије се игра у суботу 4. октобра, на дан кад црно-бели прослављају осам деценија постојања.

фк партизан фк војводина суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај