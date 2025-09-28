БЕСПЛАТНО НА ВОШУ: Партизан у Хумској слави 80. рођендан
28.09.2025. 21:25 21:27
Коментари (0)
Фудбалски клуб Партизан саопштио је да ће улаз на утакмицу против Војводине бити слободан поводом прославе 80. рођендана клуба.
Утакмица 11. кола Суперлиге Србије се игра у суботу 4. октобра, на дан кад црно-бели прослављају осам деценија постојања.
📢 Povodom proslave 80 godina postojanja našeg kluba, ulaz za utakmicu FK Partizan - FK Vojvodina biće slobodan!
🔜 4. oktobra samo jedna adresa 📍 Humska 1! pic.twitter.com/IFyIfIhgWV
— FK Partizan (@FKPartizanBG) September 28, 2025