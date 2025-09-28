light rain
Прекиди, промашен пенал, играч мање...

НЕСТВАРАН ПРЕОКРЕТ ЗВЕЗДЕ У 96. МИНУТУ: Иванић 100. голом донео тријумф

28.09.2025. 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде дошли су до победе након преокрета у финишу дуела са Радничким из Крагујевца на стадиону „Рајко Митић“ – 2:1.

Дуел је обележио јубиларни гол, стоти у црвено-белом дресу Мирка Иванића, којим су Београђани преокренули у 96. минуту. Звезда је до 90. минута губила 0:1, када је Лековић донео изједначење, а само шест минута касније и Иванић победу. Тако је Звезда избегла први пораз у првенству. 

Пре тога се свашта дешавало на терену. Звезда је од 44. минута играла са десеторицом, јер је црвени картон зарадио Бруно Дуарте. С обзиром на то да је од 21. минута губила јер је Крагујевчане у вођство довео Соклер, Звезда је имала прилику и раније да изједначи, али је Милсон у 58. минуту промашио пенал. 

Ипак, награда за велику офанзиву црвено-белих стигла је у 90. минуту. Арнаутовић је са ивице казненог простора послао прелеп пас ка усамљеном Лековићу, који је прецизним ударцем са дистанце погодио мрежу и донео заслужено изједначење. 

Само шест минута касније уследио је тотални преокрет. Сеол је одлично центрирао са десног бока и пронашао Иванића. Капитен Црвене звезде је био највиши у скоку, а снажним ударцем главом матирао је голмана гостију.

Дуел је и два пута прекидан јер су навијачи Звезде топовским ударима гађали голмана Радничког Владимира Стојковића. 

Звезди сада следи гостовање Порту у Лиги Европе, у четвртак од 21 сат.

фк црвена звезда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
